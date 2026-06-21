Опубликованы кадры последствий российских ударов по объектам ВСУ

Вооруженные силы России атаковали объекты украинской армии в портовом городе Черноморск (бывшее название — Ильичевск). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
«Взрывы и мощный пожар в Одесской области», — говорится в сообщении. Записи опубликовал Telegram-канал «Одесса Инфо».
Ранее стало известно, что Россия ударила беспилотниками «Герань» по хранилищу ГСМ ВСУ в Днепропетровской области.
До этого сообщалось, что ВКС России нанесли удар ракетами класса «Кинжал» по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.