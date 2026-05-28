Заслуженный летчик России назвал цели удара по аэродрому в Староконстантинове

Генерал Попов рассказал о поражении аэродрома в Староконстантинове

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар ракетами класса «Кинжал» по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Цели атаки назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с изданием «АиФ».

«С этого аэродрома работают Су-24 или F-16, они наносят удар ракетами Storm Shadow или их аналогами. Самолеты подготавливаются к вылету из Староконстантинова, наносят удар, а потом могут садиться на любой другой аэродром (...) Но техническую подготовку они в основном проходят в Староконстантинове, это основная база для Су-24 и F-16», — рассказал Попов.

По его словам, с данного аэродрома также запускаются беспилотники и ракеты «Фламинго». При этом в Староконстантинове имеется много защитных укрытий для самолетов и военной техники.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет Су-27. Кроме того, по данным Министерства обороны РФ, были поражены украинские объекты энергетики, склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников.