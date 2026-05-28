Больше десяти человек и два танкера вывели из-под санкций США против России

Минфин США вывел из-под действия антироссийских санкций 11 человек и 2 танкера

Соединенные Штаты исключили из списка антироссийских санкций 11 физических лиц, среди которых ныне покойные члены Федерального Собрания РФ, и два танкера. Об этом говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

По данным министерства, действие ограничений прекратили в отношении экс-депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова. Также санкции сняли с бывшего сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева, бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой и еще ряда бывших российских законодателей.

Кроме того, в списке антироссийских санкций больше не значатся танкеры LINDA и LADY D.

Согласно заявлению пресс-службы Министерства финансов США, власти исключили из списков порядка 76 устаревших позиций. Среди них — умершие люди и списанные либо выведенные из эксплуатации суда.

Ранее Евросоюз раскрыл цель новых санкций против России. По словам главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, они призваны вынудить Москву сесть за стол переговоров.