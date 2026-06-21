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22:31, 21 июня 2026Бывший СССР

Мощный удар авиабомбой по пункту дислокации ВСУ попал на видео

МО России показало на видео уничтожение пункта дислокации ВСУ в заброшенном пансионате
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал Минобороны России

Мощный удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в заброшенном пансионате в районе населенного пункта Щурово в Донецкой Народной Республике (ДНР) попал на видео. Кадрами поделилось Министерство обороны России в Мах.

Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России действовал в интересах группировки войск «Запад».

В результате авиаудара было уничтожено до 30 боевиков из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые отступали из Красного Лимана.

Ранее в сети появились кадры, предположительно, применения в Полтавской области новой российской легкой крылатой ракеты S8000 «Бандероль».

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