Мощный удар авиабомбой по пункту дислокации ВСУ попал на видео

МО России показало на видео уничтожение пункта дислокации ВСУ в заброшенном пансионате

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Мощный удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в заброшенном пансионате в районе населенного пункта Щурово в Донецкой Народной Республике (ДНР) попал на видео. Кадрами поделилось Министерство обороны России в Мах.

Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России действовал в интересах группировки войск «Запад».

В результате авиаудара было уничтожено до 30 боевиков из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые отступали из Красного Лимана.

Ранее в сети появились кадры, предположительно, применения в Полтавской области новой российской легкой крылатой ракеты S8000 «Бандероль».