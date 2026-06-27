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07:38, 27 июня 2026Мир

В Польше указали на неприятный для Украины факт

Вице-спикер сейма Босак: Большинство поляков против вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Большинство поляков выступают против ускоренного принятия Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в соцсети X.

Он отметил, что шестьдесят процентов граждан не поддерживают вступление Киева в объединение, поскольку это противоречит военным, экономическим, демографическим и историческим интересам Польши.

При этом, как напомнил Босак, менее двух недель назад польский премьер-министр Дональд Туск одобрил запуск ЕС переговоров с Украиной и не предпринял никаких ответных действий. По его словам, учитывая позицию поляков, поступок политика вызывает вопросы.

«В то же время Венгрия в обмен на свое согласие получила договор, предоставляющий новые права венгерскому меньшинству на Украине», — добавил вице-спикер.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС не означает их завершения. Он отметил, что диалог будет «очень сложным», и понадобится «выработать решения, выгодные для обеих сторон».

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