Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о приеме Украины в ЕС

Сикорский намекнул, что Польша может наложить вето на принятие Украины в ЕС

Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) не означает их завершения. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский, его слова приводит внешнеполитическое ведомство на странице в соцсети X.

«Следует помнить об одной вещи: начало переговоров не означает их завершения», — отметил глава польского МИД. По словам Сикорского, местами переговоры будут «очень сложными», и понадобится «выработать решения, выгодные для обеих сторон».

Министр иностранных дел Польши также указал, что Варшава имеет право вето в вопросе вступления Украины в Евросоюз. «Польша, как государство-член Европейского союза, обладающее правом вето, конечно же, находится здесь в привилегированном положении», — добавил Сикорский.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники писал, что Венгрия блокирует открытие новых кластеров, в ходе которых будут идти обсуждения о приеме Украины и Молдавии в ЕС.