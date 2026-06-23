Стало известно о блокировании переговоров о приеме Украины в ЕС одной страной

Politico: Венгрия блокирует новые этапы переговоров по Украине и Молдавии в ЕС

Венгрия блокирует переговоры о приеме Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Politico.

«Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров», — говорится в статье.

Как утверждает Politico, ссылаясь на источники, Венгрия оказалась единственным членом объединения, который высказался против данного решения. Данный шаг соответствует прохладной позиции венгерского премьера Петера Мадьяра по отношению к членству Украины в ЕС, отмечает издание.

Ранее Мадьяр заявил, что в случае, если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС, в Венгрии будет организован референдум о ее членстве в блоке. При этом он указал, что Будапешт недоволен попытками «протащить» Украину в Евросоюз в ускоренном режиме.