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02:29, 21 июня 2026Мир

Премьер Венгрии выдвинул условие для принятия Украины в ЕС

Премьер Венгрии Мадьяр пообещал провести референдум о членстве Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

В случае, если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в Европейский союз (ЕС), в Венгрии будет организован референдум о ее членстве в блоке. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

«Если Украина сможет завершить переговоры в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — указал он.

Мадьяр отметил, что Будапешт недоволен попытками «протащить» Украину в Евросоюз в ускоренном режиме, игнорируя государства, которые на протяжении многих лет ждут вступления в объединение.

Ранее Петер Мадьяр заявил, что Будапешт согласился начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он отметил, что само вступление — длительный процесс.

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