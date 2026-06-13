Мадяьр: Венгрия согласна начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия согласилась начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Они начнутся 15 июня, однако это лишь первый шаг в многолетнем процессе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение [о правах венгров Закарпатья] (...) Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», — сказал политик.

Он отметил, что само вступление — длительный процесс. В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, напомнив, что переговоры о ее вступлении начались еще в 2012 году и не завершены до сих пор.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах.