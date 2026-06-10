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17:16, 10 июня 2026Мир

В МИД Венгрии назвали главное условие для вступления Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Орбан: Украина может вступить в ЕС только на основании своих заслуг
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denes Erdos / AP

Возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС), как и любой другой страны, должно основываться на заслугах. Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает РИА Новости.

«Венгрия считает, что вступление в ЕС должно происходить только на основе заслуг. И это наша позиция по отношению ко всем странам, желающим присоединиться к объединению. Все должны соответствовать одним и тем же критериям и реализовывать их», — подчеркнула дипломат.

Орбан добавила, что переговоры представителей Будапешта и Киева по вопросу восстановления прав закарпатских венгров «прошли успешно». Она добавила, что сейчас они работают над организацией встречи венгерского премьер-министра Петера Мадьяра и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не намерена препятствовать началу переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу, однако выступает против каких-либо преференций для Киева.

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