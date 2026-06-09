Туск выступил против льгот для Украины на пути в ЕС

Туск: Варшава поддержит Киев на пути в Евросоюз без льготного тарифа

Польша не намерена препятствовать началу переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу (ЕС), однако выступает против каких-либо преференций для Киева. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск, передает ТАСС.

«Мы не собираемся торговать нашей поддержкой для европейских амбиций Украины», — ответил глава правительства на вопрос о возможной блокировке переговорного процесса из-за недавних решений президента Украины Владимира Зеленского.

Туск уточнил, что Варшава будет оказывать помощь на пути Украины в Евросоюз, но исключительно на европейских условиях, которые также должны быть безопасными и выгодными для самой Польши. «Не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны», — подчеркнул он.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла после того, как 26 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Это решение вызвало резкую критику в Польше. Экс-президент Лех Валенса заявил, что украинский лидер оскорбил память поляков, а МИД Польши вызвал украинского посла для выражения обеспокоенности.