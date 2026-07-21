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11:22, 21 июля 2026Интернет и СМИ

Заболевшая раком ведущая раскрыла раздражающий стереотип о болезни

Заболевшая раком ведущая Блейлок: Опухоль груди не всегда связана с наследственностью
Маргарита Щигарева

Фото: NickLulli / Wikimedia

Известная американская телеведущая Джинни Блейлок, заболевшая раком груди, раскрыла стереотип об этом заболевании, который ее раздражает. Его ведущая раскрыла в беседе с изданием Times Union.

По словам Блейлок, многие считают, что рак груди всегда связан с наследственностью, однако на самом деле это не так. «Всего 5-12 процентов случаев рака груди связаны с наследственным фактором. Меня раздражает, когда женщины говорят мне: "Ну, мне не надо проверяться [на рак груди], ведь у меня в семье им никто не болел"», — заявила Блейлок.

По мнению телеведущей, риск рака груди существует у всех. Она добавила, что призвала свою дочь регулярно проводить самоосмотр молочных желез на предмет уплотнений.

Отмечается, что онкологическое заболевание у Блейлок нашли в 2026 году. Рак обнаружили на ранней стадии. Ведущей удалили грудь и сделали реконструктивную операцию.

Ранее российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, рассказал об отличии страны от России. Он заявил, что в Америке принято открыто говорить об онкологических заболеваниях.

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