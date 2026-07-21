Врач предупредила о последствиях ежедневного употребления кофе

Врач Головчанская: Ежедневное употребление кофе может стать причиной боли в желудке

Кофе нельзя назвать вредным напитком, но при его ежедневном употреблении у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская.

«При большом употреблении кофе может увеличиваться выработка соляной кислоты. В этом случае усиливается агрессивное воздействие на желудок», — предупредила Головчанская. По ее словам, этот механизм может стать причиной боли в желудке, жжения и тошноты после употребления кофе.

Однако если после употребления кофе человек не сталкивается с такими последствиями, отказываться от него не нужно, заверила гастроэнтеролог. «Если реакции нет, кофе можно не убирать. Если дискомфорт появляется, стоит попробовать кофе без кофеина или уменьшить количество до той дозы, которая переносится нормально», — посоветовала доктор.

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