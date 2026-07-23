Мать заставила 11-летнюю дочь родить от отца

В США мать 11-летней девочки, которая родила от отца, признали виновной

В штате Оклахома, США, Шери Уокер признали виновной в том, что она позволяла мужу насиловать их 11-летнюю дочь. Об этом пишет People.

Расследование в отношении Уокер началось в августе 2025 года. Тогда властям стало известно, что ее малолетняя дочь родила от собственного отца — Дастина Уокера. Это подтвердил тест ДНК. Девочка не наблюдалась у врачей, а сами роды прошли в доме без медицинской помощи.

Прокуратура утверждала, что Уокер было известно, что ее муж насилует дочь, однако она даже не попыталась защитить ее. Кроме того, узнав о беременности дочери, она заставила ее родить. В ходе расследования также выяснилось, что о ситуации в доме также знала мать женщины.

Дастина Уокера уже приговорили к пожизненному заключению. Приговор Шери Уокер вынесут позднее. Присяжные рекомендовали назначить ей аналогичное наказание.

Ранее жительница Великобритании рассказала, как в молодости вступила в сексуальную связь с биологическим отцом и родила от него ребенка. Долгое время она скрывала правду о происхождении ребенка и утверждала, что его отцом был ее бывший возлюбленный, которого в действительности не существовало.

