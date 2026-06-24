Девушка переспала с собственным отцом и родила ему одновременно сына и внука

Жительница Великобритании рассказала, как в молодости вступила в сексуальную связь с биологическим отцом и родила от него ребенка. Об этом пишет издание The Times.

Софию Гринвуд удочерили в 1965 году, когда ей было всего пять недель. Она выросла в приемной семье и никогда не видела биологических родителей. Спустя много лет девушка смогла разыскать родную мать, а та помогла ей связаться с отцом — мужчиной по имени Майкл, который жил в Австралии.

Спустя год Майкл прилетел в Великобританию. Он гостил в квартире дочери, они много общались, съездили в отпуск. Вскоре Гринвуд поняла, что испытывает влечение к биологическому отцу. Она объясняет это отсутствием у них эффекта Вестермарка — естественного психологического барьера, который обычно формируется внутри семьи.

В конце концов их отношения переросли в сексуальные. Пара переехала в Австралию и прожила вместе пять лет. В 1994 году у них родился ребенок, который приходился Майклу сразу и сыном, и внуком.

Мы жили вместе, как любая другая пара. Работали, делили трапезы, ходили в походы, плавали в море, проводили выходные в путешествиях и без конца говорили о жизни, философии и психологии. Для всех вокруг мы выглядели обычной парой. Разница в возрасте редко вызывала вопросы София Гринвуд

Гринвуд скрывала правду о происхождении ребенка и утверждала, что его отцом был ее бывший возлюбленный, которого в действительности не существовало. Когда сыну исполнилось 15 месяцев, девушка вернулась на родину.

В 2004 году бывшая подруга Майкла сообщила об их отношениях в австралийскую полицию. Мужчину арестовали и приговорили к условному сроку за инцест. Над самой Гринвуд также висела угроза ареста в этой стране.

Из-за этого женщина много лет не решалась приехать к сыну, который примерно 15 лет назад вернулся в Австралию. Желание быть рядом с ним заставило ее урегулировать ситуацию, и недавно ей удалось добиться прекращения дела. Сейчас она живет в австралийском городе Перт.

Ранее сообщалось, что студентка из японского города Сайтама обнаружила, что мужчина, с которым она встречалась за деньги, был ее отцом. Через несколько дней Вакана сделала аборт. «Ничего не остается, кроме как сетовать на свою судьбу», — говорит она.