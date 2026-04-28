Студентка за деньги встречалась с родным отцом и забеременела

В Японии девушка забеременела от родного отца, которого никогда не видела

Студентка из японского города Сайтама обнаружила, что мужчина, с которым она встречалась за деньги, был ее отцом. Об этом сообщает издание Tokyo Reporter.

21-летняя Вакана Сонобэ (псевдоним) никогда не видела родного отца. Ее мать познакомилась с ним в 17 лет в кафе, где тогда работала. Ее возлюбленный был на десять лет старше нее и женат. Отношения оборвались, когда девушка забеременела. У нее родилась дочь, которую она воспитывала одна, а мужчине, когда об этом узнала его жена, пришлось развестись.

Из-за ребенка ее мать так и не окончила школу. Вакана не хотела идти по ее стопам, поэтому постаралась поступить в университет. Когда ей были нужны деньги, знакомая рассказала ей о приложении для знакомств с обеспеченными мужчинами, готовыми платить за свидания.

Через приложение Вакана познакомилась с 48-летним мужчиной. Несмотря на большую разницу в возрасте, отношения быстро переросли в романтические и продолжались около двух лет.

Когда на третьем курсе Вакана забеременела, мужчина предложил ей выйти замуж за него. Она была не против и повезла ее знакомиться с матерью. Именно тогда и раскрылось, что она встречалась с собственным отцом.

Через несколько дней Вакана сделала аборт. «Ничего не остается, кроме как сетовать на свою судьбу», — говорит она.

