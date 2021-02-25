Девушка узнала тайну о своих настоящих родителях и старшей сестре в 16 лет

Пользовательница TikTok рассказала о том, как узнала, что ее старшая сестра на самом деле оказалась ее матерью. Об этом сообщает издание Unilad.

Пользовательница TikTok по имени Карол Лю (Karol Lu) рассказала о том, как узнала, что ее старшая сестра, с которой у нее разница в возрасте в 16 лет, на самом деле является ее матерью, а ее родители на самом деле приходятся ей дедушкой и бабушкой.

Лю объяснила, что в детстве ее родители много работали. В результате за ней в основном присматривала ее старшая сестра. Когда Лю захотела заработать на фотоаппарат, сестра устроила ее на подработку с своему парню.

Через какое-то время тогда уже бывший парень сестры позвонил Лю посреди ночи и сказал: «Я знаю кое-что, что перевернет твою жизнь на 180 градусов». Он рассказал девушке, что ее старшая сестра на самом деле приходится ей матерью, и ее семья лгала ей 16 лет.

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Лю родилась в Польше в 1990-х, когда эта страна была очень консервативной и религиозной. Узнав, что их дочь беременна, бабушка и дедушка Лю решили скрыть ее беременность, чтобы защитить ее. Когда Лю узнала семейную тайну, она решила ничего не говорить, так как хотела узнать, когда и как родственники сами расскажут ей правду.

Девушка осознала, что раньше не обращала внимания на странности. «Однажды моя настоящая мать вела меня в школу, и там был какой-то день проверки здоровья, поэтому мне нужно было взять с собой мою медицинскую карту. На первой странице были указаны мое имя и фамилия и имя моего родителя. Там было только одно поле, в котором было указано имя моей сестры», — сказала Лю. Она вспомнила, как спросила, почему там указано не то имя, но ей объяснили, что это какая-то ошибка.

Лю рассказала, что через несколько недель после того, как узнала правду, она сообщила об этом своей настоящей матери. Хотя эта тема до сих пор является болезненной для семьи, она заявила, что это не оказало негативного влияния на их отношения.

Ранее сообщалось, что жительница США прошла подаренный братом тест ДНК, который помог ей раскрыть семейную тайну. Она опубликовала тест в соцсети и пояснила: «Это был сюрприз для меня, потому что я всегда думала, что мой отец — это мой отец. Но после разговора с моей матерью и отцом выяснилось, что это не так. Мой биологический отец — некий Уилли Уильямс».