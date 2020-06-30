Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Звезде «Папиных дочек» начали угрожать из-за слухов о романе с Прилучным
Белоруссия призвала открыть границы
Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи
Скачок радиации в Европе связали с испытаниями российского «Буревестника»
Россия займет триллион рублей
ВОЗ назвала борьбу с коронавирусом «тяжелой, но не проигранной»
«Газпром» вернул Польше полтора миллиарда долларов за газ
Телеведущая вновь появилась в облегающем наряде без бюстгальтера и была обругана
Новости партнеров

Мужчина 14 лет платил алименты на чужого ребенка

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Жителя английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, вынуждают продолжить выплаты алиментов на ребенка, который, как недавно узнал мужчина, был рожден не от него. Об этом сообщает издание Hull Live.

Пожелавший остаться неизвестным рассказал, что за 14 лет выплатил 38 тысяч фунтов стерлингов на содержание дочери бывшей жены, которую он считал своей до октября 2019 года, когда его партнерша призналась, что это чужой ребенок.

Британец рассказал об этом представителям службы, контролирующей выплату алиментов. Чиновники заявили ему, что за ним все еще числятся две тысячи фунтов стерлингов задолженности. Мужчина апеллировал к тому, что у него есть два несовершеннолетних сына с инвалидностью, и он заботится о них вместо работы, однако это не было принято в расчет. Ему предложили сделать ДНК-тест, чтобы опровергнуть родство с ребенком, однако мать девочки отказалась сдавать его.

«Я буквально отдал моей бывшей десятки тысяч фунтов стерлингов за 14 лет, которые я мог бы потратить на своих детей. Впрочем, я больше расстроен из-за того, что я любил "дочь" всем сердцем и делал для нее все», — посетовал он. Британец также не понимает, каким образом у него скопилась столь большая задолженность, так как он утверждает, что всегда платил.

Журналисты издания подали запрос в службу, и в итоге чиновники обещали пересмотреть дело британца и не заставлять его выплачивать задолженность.

Ранее сообщалось, что жителя американского штата Флорида обязали выплачивать пособие на содержание чужого ребенка. Он сделал тест ДНК, однако чиновники считают, что он не «оспорил отцовство надлежащим образом».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hull dad who paid £38,000 in child maintenance forced to keep paying even after he was told 'daughter' isn't his
Скрывающих отцовство близнецов обязали вдвоем платить алименты
Суд заставил мужчину платить алименты за чужого ребенка
Мужчина подбил друга пройти тест ДНК вместо него в попытке укрыться от алиментов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Они говорят, что Китай и Россия — два брата»

История россиянки о переезде в Китай, больших заработках и карантине
18:50Сегодня

Коронавирус заставил 90-летнего американца совершить каминг-аут

17:31Сегодня

Коронавирус заставил мужчину в одиночку переплыть океан ради встречи с отцом

15:52Сегодня

Женщина пустила домой дикого медведя и попала под суд

Из жизни00:0127 июня
Джулия Лавинг, Бреанна Локвуд и ее муж Аарон

«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»

Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
14:33Сегодня

Наркокурьер случайно принес восемь килограммов кокаина прямо в руки полицейским

12:58Сегодня

Пенсионерку заставили смотреть на изнасилование трех ее внучек

12:27Сегодня

Ежиха забралась в дом и напала на спящего ребенка

Из жизни00:0325 июня

«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»

История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
11:21Сегодня

Рыболов поймал огромного веслоноса и поставил мировой рекорд

10:15Сегодня

Женщина не заметила собственной беременности и внезапно родила

09:25Сегодня

Любовь к хот-догам принесла мужчине неожиданное богатство

Россия
«Gucci-батюшку» снова заметили в Москве в обновках от Louis Vuitton
«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»
Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
Памфилова рассказала о поступивших обращениях по голосованию
«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»
Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»
В России идет голосование по поправкам к Конституции
Как Основной закон изменит жизнь россиян
Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке
Все материалы
Мир
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Пентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов
Сенаторы призвали США к незамедлительному продлению СНВ-3
Тропа невидимой войны
Бразильские индейцы остались один на один с коронавирусом. Как они выживают без помощи властей?
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
Все материалы
Бывший СССР
Названа угроза от биолабораторий США на Украине и в Грузии
В Эстонии проведут референдум об однополых браках
Ветер западный
Лукашенко намекает на вмешательство России в выборы. Почему он молчит о работе американских фондов?
Лукашенко пообещал выстоять на переговорах с Россией
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Все материалы
Экономика
Стало известно о хитрости страховщиков при оформлении ОСАГО
Коронный номер
Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
Курс евро взлетел выше 80 рублей
Рабский труд
В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения
Все пойдет по плану
Как правительство и банки помогают малому и среднему бизнесу
Цена на бензин в России взлетела
Все материалы
Силовые структуры
Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами
Воля воровская
В 90-х подмосковные бандиты работали на воров в законе. Они убивали и отмывали миллионы для боссов
Владелец российской турбазы открыл огонь по полицейским из охотничьего карабина
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Оперативники ФСБ нашли винтовку у сторожа российского детского лагеря
Юрий Пичугин«Ты что, бессмертный?»
Один из главных воров России оставлял после себя много трупов. Методы 90-х привели его за решетку
Очевидцы сняли на видео момент избиения и похищения человека в российском городе
Все материалы
Наука и техника
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
«Крупнейший прорыв в истории»
 
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Красная семерка
Первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля», победы МЮ и «Челси» — главные события тура АПЛ
Российская фигуристка вспомнила о просьбах показать «секс» в 14-летнем возрасте
Красные в коридоре
Почести для «Ливерпуля», тяжелый выезд МЮ и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом
Джина Карано«Все мои мужики были слабее меня»
Над американкой издевались в детстве, а она стала легендой ММА и кинозвездой
Карпов ответил назвавшим шахматы расистским видом спорта австралийцам
Все материалы
Культура
От Доктора Дре ушла жена
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
Против Башарова не завели уголовное дело за избиение жен
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Волочкова представила свою версию попадания в закрытое на карантин село
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
Названа главная ошибка женщин на первом свидании
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказал о рейдерской тактике главы шоу
«Главное, чтобы люди думали своей головой»
Почему Россия готова к голосованию в интернете и как простые люди делают его понятнее
Дроздов высказался о дружбе с Познером
На Собчак напали в захваченном монастыре на Урале
Что известно о потасовке во время съемок расследования об опальном священнике
Женщина решила поспорить о масках и случайно вскрыла хитрый обман мужа
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
Спрогнозированы сроки открытия белорусской границы для россиян
«Нас чуть не сожрали»
Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
Россиянин сорвался с семиметровой скалы в Крыму и выжил
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Все материалы
Из жизни
Пирожные в форме коронавируса восхитили покупателей и вызвали огромные очереди
«Они говорят, что Китай и Россия — два брата»
История россиянки о переезде в Китай, больших заработках и карантине
Стало известно о постыдной оплошности принца Гарри
Толстяк сбросил 150 килограммов и раскрыл секрет похудения без спорта
Джулия Лавинг, Бреанна Локвуд и ее муж Аарон «Первый раз, когда я забеременела без мужчины»
Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
В шкафу похоронного бюро нашли давно забытые останки людей
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Все материалы
Российские Toyota получат спортивные спецверсии
Определены самые качественные автомобили 2020 года
Агентство J.D. Power опубликовало новый рейтинг. Больше всего наград у Hyundai Motor Group
В России отправят в ремонт 47 тысяч Hyundai Elantra
Как придумали главную дизайнерскую «фишку» Rolls-Royce Phantom
Выясняем, как в интерьере появилась так называемая «Галерея»
Названы самые бессмысленные для города вседорожники
Что рисует дизайнер Lamborghini в свободное время
Самолеты, классические спорткары и гоночные машины кисти Матеуша Вовка
В России возник дефицит новых автомобилей
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
Власти подготовят рекомендации по привлечению инвесторов к нацпроекту «Экология»
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
В поселке Безбожник появилась библиотека с оборудованием виртуальной реальности
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
В Сочи завершили дорожный ремонт
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
В Нижнем Новгороде выбрали пространства для благоустройства
Все материалы