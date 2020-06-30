Мужчина 14 лет платил алименты на чужого ребенка

Жителя английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, вынуждают продолжить выплаты алиментов на ребенка, который, как недавно узнал мужчина, был рожден не от него. Об этом сообщает издание Hull Live.

Пожелавший остаться неизвестным рассказал, что за 14 лет выплатил 38 тысяч фунтов стерлингов на содержание дочери бывшей жены, которую он считал своей до октября 2019 года, когда его партнерша призналась, что это чужой ребенок.

Британец рассказал об этом представителям службы, контролирующей выплату алиментов. Чиновники заявили ему, что за ним все еще числятся две тысячи фунтов стерлингов задолженности. Мужчина апеллировал к тому, что у него есть два несовершеннолетних сына с инвалидностью, и он заботится о них вместо работы, однако это не было принято в расчет. Ему предложили сделать ДНК-тест, чтобы опровергнуть родство с ребенком, однако мать девочки отказалась сдавать его.

«Я буквально отдал моей бывшей десятки тысяч фунтов стерлингов за 14 лет, которые я мог бы потратить на своих детей. Впрочем, я больше расстроен из-за того, что я любил "дочь" всем сердцем и делал для нее все», — посетовал он. Британец также не понимает, каким образом у него скопилась столь большая задолженность, так как он утверждает, что всегда платил.

Журналисты издания подали запрос в службу, и в итоге чиновники обещали пересмотреть дело британца и не заставлять его выплачивать задолженность.

Ранее сообщалось, что жителя американского штата Флорида обязали выплачивать пособие на содержание чужого ребенка. Он сделал тест ДНК, однако чиновники считают, что он не «оспорил отцовство надлежащим образом».

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