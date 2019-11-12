Мужчина подбил друга пройти тест ДНК вместо него в попытке укрыться от алиментов

Житель английского города Бридгнорт, графство Шропшир, убедил похожего на себя друга пройти тест на отцовство, так как не хотел платить алименты на ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Летом 2017 года пожелавшая остаться неизвестной медсестра обратилась в агентство по взысканию алиментов, чтобы получить деньги от 33-летнего пожарного Саймона Джордана. Она заявляла, что Джордан — отец ее ребенка, и требовала, чтобы он выплатил ей 16 тысяч фунтов (1,3 миллиона рублей).

Джордан не желал платить и убедил своего 40-летнего друга Джейсона Ли Коулса (Jason Lee Coles) предоставить свой образец ДНК и свою фотографию для удостоверения личности.

Тест показал негативный результат, но британка была непреклонна. Тогда агентство по взысканию алиментов запустило дополнительные проверки.

В результате оба мужчины признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества. Джордан подтвердил, что является отцом ребенка, и был приговорен к тюремному заключению на год. После этого его ждут полтора года условного срока и 200 часов исправительных работ.

Его друга Коулса приговорили к шести месяцам тюремного заключения и году условного тюремного заключения, а также к 200 часам общественных работ.

Адвокат Джордана Эндрю Холланд (Andrew Holland) заявил, что его подзащитный не знал о существовании ребенка, а требования медсестры воспринял «как гром среди ясного неба». Холланд добавил, что Джордан достаточное время содержался под стражей и теперь ему остается разобраться с оплатой счета на алименты.

Ранее сообщалось, что жителя американского штата Флорида обязали выплачивать пособие на содержание чужого ребенка. Мужчина не сомневался в своем отцовстве и выяснил, что ребенок не его, лишь спустя три года уплаты алиментов.

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