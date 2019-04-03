Скрывающих отцовство близнецов обязали вдвоем платить алименты

Суд бразильского муниципалитета Кашуэйра-Алта, штат Гояс, обязал идентичных близнецов вдвоем выплачивать алименты одной женщине. Как сообщает информационный портал BBC News, мужчины так и не признались, кто на самом деле является отцом девочки.

Судья Филипе Луис Перука ( Filipe Luís Peruca) заявил, что близнецы Фернандо и Фабрицио, чью фамилию не называют, пользовались своим сходством, чтобы соблазнять «как можно больше девушек». Если одного из них ловили на измене, он сваливал вину на брата.

Когда одна из их поклонниц забеременела, близнецы договорились не признаваться, кто из них зачал ребенка, чтобы избежать уплаты алиментов. ДНК-тест оказался бесполезным.

«Один из них поступает бессовестно, скрывая свое отцовство. Закон не может мириться со столь низким поведением», — отметил судья. Он обязал каждого из близнецов платить алименты в размере 230 бразильских реалов (3,9 тысячи рублей) в месяц, что составляет 30 процентов от минимальной заработной платы в стране. Помимо этого имена обоих мужчин будут вписаны в свидетельство о рождении ребенка.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!