Бывший муж принес почти тонну мелочи для уплаты алиментов

Житель Индонезии расплатился мелочью за миллионные долги по алиментам и огорчил бывшую жену. Об этом сообщило издание The Coconuts.

Дуи Сусиларто (Dwi Susilarto) принес в религиозный суд Каранганджар около 12 мешков, в которых лежали 153 миллиона индонезийских рупий (примерно 713 тысяч рублей) мелкими монетами. Всего его ноша весила около 890 килограммов. Еще 25 миллионов он отдал купюрами. 52-летний мужчина доставил деньги в суд на тележке при помощи двух друзей.

Поступок Сусиларто едва не спровоцировал драку между ним и адвокатом его бывшей супруги, который отказался пересчитывать деньги. Однако защитник индонезийца Сутарто (Sutarto) отметил, что мужчина не хотел оскорбить бывшую жену. «У него не было плохих намерений: какую-то часть денег помогли собрать друзья, что-то он достал из своей свинки-копилки», — объяснил юрист.

Однако женщина не поверила в оправдания и заявила, что это оскорбительный намек на ее бедность. Тем не менее она забрала деньги. Теперь сотрудникам суда предстоит пересчитать их.

Согласно материалам дела, на развод подал сам муж, так как они с супругой жили раздельно уже девять лет. Изначально мужчина должен был выплатить 43 миллиона индонезийских рупий в качестве алиментов, но апелляция женщины позволила увеличить эту сумму больше, чем в четыре раза.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!