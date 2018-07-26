Бывший муж принес 70 килограммов мелочи для уплаты алиментов

Жительница индийского города Чандигарх подала в суд на бывшего мужа, который заплатил алименты монетами. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Состоятельный адвокат подал на развод в 2014 году. Суд обязал его выплачивать женщине ежемесячное содержание величиной 25 тысяч рупий (23 тысячи рублей).

Мужчина проигнорировал решение, и тяжба продолжилась в следующей инстанции. В конце концов он сдался и принес деньги. Бывшая жена получила четыре сторупиевые купюры и 24,6 тысячи рупий монетами достоинством одна и две рупии. Общий вес мелочи превышал 70 килограммов.

Женщина отметила, что бывший муж намеренно издевается и мучает ее. Мужчина в ответ подчеркнул, что ничего не нарушил, потому что нигде не указано, как именно следует выплачивать алименты.

В 2007 году сообщалось, что американец в знак протеста заплатил налог монетами и банкнотами достоинством один доллар. 12 656 долларов 7 центов, которые он с трудом донес до кассы, пересчитывали 75 минут.

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