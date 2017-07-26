Должник из Мурманской области отдал приставам восемь мешков с мелочью

Житель Мурманской области погасил долг в 10 тысяч рублей, заплатив судебным приставам монетами номиналом от пяти копеек до двух рублей. Об этом в среду, 26 июля, сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.

Отмечается, что изначально размер долга за причинение морального вреда составлял 36 тысяч рублей, но, «благодаря принятым [приставами] мерам, задолженность удалось уменьшить». При этом в управлении подчеркнули, что мужчина «не торопился исполнять решение суда» и выплачивать долг.

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Чтобы погасить долг в оставшиеся 10 тысяч рублей, местный житель принес в управление ФССП восемь мешков монет. «Он представил к оплате денежные средства в виде восьми мешков монет номиналом по 2 рубля, 1 рубль, 10 и 5 копеек, подсчет которых занял несколько часов в связи с отсутствием специальной техники», — сказано в заявлении ведомства.

В УФССП уточнили, что сосчитать всю сумму удалось не с первого раза, но задолженность считается погашенной.

В декабре 2016 года житель Брянской области отдал монетами долг по алиментам несовершеннолетней дочери в размере 20 тысяч рублей. Он прибыл в районный отдел судебных приставов с пакетом, в котором находились четыре полотняных мешка с монетами номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. «Как объяснил сам должник, монеты он собирал длительное время, и их набралось очень много», — рассказали в региональном УФССП. Для пересчета мелочи приставам пришлось обратиться в организацию со специальным оборудованием.