Спрятавшегося от приставов алиментщика из Кузбасса выдал шум в шкафу

В кузбасском городе Мыски мужчина попытался скрыться от судебных приставов в шкафу в квартире своего друга. В областном управлении ФССП рассказали, что должника выдал шум: его обнаружили и привлекли к ответственности.

В ведомстве уточнили, что сумма не уплаченных им за три года алиментов составила 300 тысяч рублей. Все это время он не навещал ребенка и скрывался от приставов. Ранее приезжали к нему домой, дверь приставам открыл его друг и говорил, что не знает где тот скрывается.

«После многочисленных попыток найти алиментщика, сотрудники снова приехали в квартиру друга должника. И в этот раз он начал говорить, что не знает ничего о местонахождении разыскиваемого, но приставы услышали, как из квартиры доносится странный шум», — рассказали в управлении.

По состоянию на июль 260 тысяч россиян были временно лишены водительских прав из-за долгов. Всего лишенные прав за долги россияне на 1 июня 2017 года должны были выплатить 75 миллиардов рублей.

В ноябре 2016 года житель Тамбовской области спрятался от судебных приставов за диваном. Мужчину выдал храп. В общей сложности он задолжал 485 тысяч рублей на содержание своего ребенка.

