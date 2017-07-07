Четверть миллиона россиян лишились водительских прав за долги

Более 260 тысяч россиян были временно лишены водительских правах из-за долгов, передает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Из них 188 тысяч человек — за неуплату алиментов.

За май текущего года граждан, к которым применена такая ограничительная мера, стало больше на 30 тысяч.

Всего лишенные прав за долги россияне, по состоянию на 1 июня 2017 года, должны выплатить 75 миллиардов рублей.

4 июля в России предложили увеличить порог задолженности для выезда заграницу в три раза: с 10 до 30 тысяч рублей. При этом нововведение не касается долгов по алиментам и возмещения морального, а также вреда, причиненного здоровью, имуществу граждан, связанного со смертью кормильца.

В октябре 2016 года сообщалось, что миллион россиян стали невыездными из страны составило из-за накопившихся долгов. Из них 200 тысяч — граждане, лишенные водительских прав.

15 января 2016 года в силу вступил закон, позволяющий судебным приставам временно ограничивать должников в праве на управление транспортом.

