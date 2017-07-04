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Госдума в три раза увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

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Депутаты Госдумы планируют внести поправки в законодательство, увеличивающие порог задолженности для запрета на выезд для граждан за границу. Об этом во вторник, 4 июля, пишет газета «Известия».

Как рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров, соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» уже подготовлены. Законопроект увеличивает сумму долга, при которой пристав имеет право ограничить выезд должнику за границу, в три раза — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Байгускаров отметил, что порог будет увеличен на время. «У должника есть пять дней для добровольного погашения долга (это предусмотрено действующим законодательством). Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тысяч рублей. Это касается, в частности, долгов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе», — рассказал парламентарий «Известиям».

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тысяч рублей», — добавил Байгускаров. По его словам, Федеральная служба судебных приставов поддержала проект.

Также он указал, что это нововведение не коснется долгов по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, и причиненного имущественного ущерба и морального вреда. В этих случаях порог останется на отметке в 10 тысяч рублей.

Думский комитет планирует утвердить поправки ко второму чтению законопроекта уже 4 июля. «Новации должны вступить в силу 1 октября этого года», — сообщил Байгускаров.

Ограничения на выезд за границу будут сняты в течение 24 часов с момента оплаты долга и появления информации об этом в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, отмечает газета.

В декабре 2016 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предписывающий ответственным структурам снимать ограничения на выезд за границу должникам в срок не позднее следующего дня после оплаты.

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