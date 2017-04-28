Судебные приставы в майские праздники помогут должникам улететь за рубеж

В майские праздники сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) помогут должникам снять ограничение на выезд за рубеж прямо перед путешествием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приставы будут дежурить с 28 апреля по 9 мая в зданиях международных аэропортов, а также рядом с крупными наземными пограничными пунктами пропуска. Они проинформируют путешественников о наличии задолженности и расскажут, что им следует делать дальше.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах

В ФССП напомнили, что отменить запрет на выезд за границу можно только в том случае, если гражданин предъявит подтверждение погашения долга в полном объеме. Речь идет о платежном документе из банка, квитанции терминала и справке об отсутствии заложенности.

«Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса судебные приставы категорически не советуют», — подчеркнули в ФССП.

Аналогичную акцию федеральная служба организовала в новогодние праздники нынешнего года.

Этой весной россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая включительно, отмечая Праздник весны и труда, а также с 6 по 9 мая в честь Дня Победы.