В российских аэропортах открылись первые пункты судебных приставов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково в новогодние праздники будет работать мобильный пункт судебных приставов. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба управления ФССП по городу.

Пассажирам Пулково предоставят возможность узнать в пункте о наличии задолженностей и погасить их. Кроме того, путешественники смогут получить консультацию у приставов. Туристам, в частности, объяснят, в каких случаях ФССП может ограничить им выезд за пределы страны.

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В 2016 году запрет на пересечение границы коснулся более 28 тысяч должников, проживающих в Петербурге, из которых более 13 тысяч — это неплательщики алиментов, заявили в федеральной службе.

ФССП также рассказала, что аналогичный мобильный пункт открылся в аэропорту Большое Савино в Перми.

В середине декабря стало известно, что Госдума в первом чтении поддержала законопроект, ускоряющий снятие запрета на выезд должников за границу. В октябре ФССП уведомила, что число россиян, которым не позволили покинуть страну по причине задолженностей, достигло миллиона человек.