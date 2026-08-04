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02:00, 4 августа 2026Наука и техника

Назван способ бесплатно ускорить компьютер

MakeUseOf: Для ускорения ПК с Windows посоветовали отключить ненужные приложения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Отключение необязательных приложений и внесение нескольких настроек позволит ускорить компьютер на базе Windows. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Журналисты портала рассказали, что практически любой персональный компьютер (ПК) с операционной системой (ОС) Windows можно бесплатно ускорить. Рекомендации авторов коснулись первых шагов пользователей после установки ОС. В первую очередь специалисты рекомендовали открыть список установленных приложений — он находится в разделе «Установленные приложения» в настройках системы. Там следует провести инспекцию и удалить ненужные предустановленные программы.

Затем авторы издания настоятельно посоветовали открыть подраздел «Рекомендации и предложения», который находится в разделе «Конфиденциальность и безопасность» настроек системы. Журналисты рассказали, что следует отключить следующие параметры — «Персонализированные предложения», «Идентификатор рекламы», «Улучшить результаты поиска и меню "Пуск"», «Отображать уведомления в настройках», «Рекомендации и предложения в настройках». Способом ускорить компьютер назвали отключение необязательных программ в автозагрузке — чтобы они не запускались при старте Windows и не занимали ресурсы ПК.

В заключение специалисты MakeUseOf рекомендовали включить опцию Storage Sense, которая автоматически удаляет временные файлы и очищает «Корзину». Эту функцию можно активировать в разделе настроек «Система» и подразделе «Хранилище».

В конце июля авторы портала PCWorld назвали три настройки Windows, которые они считают важнейшими. Так, они рассказали о функции резервного копирования данных, которая позволит защитить данные от удаления.

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