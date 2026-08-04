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Бывший СССР
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04:01, 4 августа 2026Бывший СССР

Пленный рассказал о стоимости побега с Украины без гарантий

Пленный Борщук рассказал, что побег с Украины стоит от 5 тысяч долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Побег с Украины нелегальными путями можно организовать за пять тысяч долларов. При этом никто не дает гарантий того, что «покупатель» услуги сможет успешно пересечь границу. Об этом сообщил пленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщук, его цитирует ТАСС.

По словам солдата, побег из республики организовывают через Молдавию. «Цены разные, от пяти тысяч долларов и выше. Тебя доводят только [до украинской границы], а дальше как повезет», — рассказал он.

Ранее другой военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ — как заключившие контракт, так и мобилизованные, — ежемесячно получают зарплату в размере 20 тысяч гривен (около 35,6 тысячи рублей).

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