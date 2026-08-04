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04:22, 4 августа 2026Экономика

Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 6 тысяч

В результате землетрясений в Венесуэле погибли 6125 человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Число погибших в результате произошедших в Венесуэле разрушительных землетрясений выросло до 6125 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес в Telegram-канале.

Таким образом, стало известно о гибели еще 579 человек — неделю назад власти Боливарианской Республики заявляли о гибели 5546 человек. Как уточнил Родригес, помощь была оказана 60 992 пациентам, пострадавшим при землетрясении.

Ранее сообщалось, что американская королева красоты и ее возлюбленный стали жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле. 23-летняя Скарлент Родригес и ее бойфренд Хосе Кастро жили в городе Катия-ла-Мар.

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