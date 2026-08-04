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05:24, 4 августа 2026 (обновлено: 05:26, 4 августа 2026)Мир

Аналитик предсказал исход конфликта на Украине

Аналитик Риттер заявил, что Россия победит в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия победит в конфликте с Украиной, поскольку Киев и НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Риттер подчеркнул, что никто и ничто уже не может спасти Украину.

«Россия всегда была джентльменом в этом конфликте, создавая возможности для переговоров. <…> Но поскольку и Украина, и НАТО предают концепцию мира, теперь дверь захлопнулась. <…> Россия просто победит в этом конфликте», — предсказал он.

Ранее Риттер заявил, что у России есть решение для каждой созданной Украиной проблемы. До этого он сообщил, что Киев скоро потерпит поражение в конфликте и его конец «уже близко».

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