Аналитик Риттер заявил, что Россия победит в конфликте на Украине

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия победит в конфликте с Украиной, поскольку Киев и НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Риттер подчеркнул, что никто и ничто уже не может спасти Украину.

«Россия всегда была джентльменом в этом конфликте, создавая возможности для переговоров. <…> Но поскольку и Украина, и НАТО предают концепцию мира, теперь дверь захлопнулась. <…> Россия просто победит в этом конфликте», — предсказал он.

Ранее Риттер заявил, что у России есть решение для каждой созданной Украиной проблемы. До этого он сообщил, что Киев скоро потерпит поражение в конфликте и его конец «уже близко».