В США описали положение Украины словами «конец уже близко»

Риттер: Удары ВСУ по гражданским объектам приближают конец Украины

Украина скоро потерпит поражение в конфликте, ее конец «уже близко». Так положение Киева описал американский экс-разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.

Так он прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в России.

«Реальность ударит вас, как стремительно приближающаяся земля. Вы живете в мире фантазий. Киев горит. Фронт рушится. Но продолжайте утешать себя. Конец уже близко», — написал он.

Ранее к схожему выводу пришел бывший советник при Госдепартаменте США Джеймс Карден. По его словам, на каждую беспилотную атаку Россия отвечает ракетным ударом, поэтому именно украинская сторона гораздо сильнее страдает в конфликте. «В конечном счете это заведомо проигрышная позиция для Украины», — считает он.