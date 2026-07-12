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06:19, 12 июля 2026Мир

В США описали положение Украины словами «конец уже близко»

Риттер: Удары ВСУ по гражданским объектам приближают конец Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина скоро потерпит поражение в конфликте, ее конец «уже близко». Так положение Киева описал американский экс-разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.

Так он прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в России.

«Реальность ударит вас, как стремительно приближающаяся земля. Вы живете в мире фантазий. Киев горит. Фронт рушится. Но продолжайте утешать себя. Конец уже близко», — написал он.

Ранее к схожему выводу пришел бывший советник при Госдепартаменте США Джеймс Карден. По его словам, на каждую беспилотную атаку Россия отвечает ракетным ударом, поэтому именно украинская сторона гораздо сильнее страдает в конфликте. «В конечном счете это заведомо проигрышная позиция для Украины», — считает он.

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