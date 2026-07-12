Дипломат Карден: Ответные удары России по Украине подтолкнули Киев к проигрышу в конфликте

Тактика Украины по нанесению ударов по территории России только ухудшает ее положение. Такую точку зрения высказал бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден в эфире канала Going Underground.

По его словам, на каждую беспилотную атаку Россия отвечает ракетным ударом, поэтому именно украинская сторона гораздо сильнее страдает в конфликте. «В конечном счете это заведомо проигрышная позиция для Украины», — считает дипломат.

Он также высказался о причинах поддержки западными странами действий Киева, предположив, что это связано с неверным пониманием собственных национальных интересов. Как подчеркнул Карден, США не имеет смысла поддерживать интересы Украины в Донбассе и Черноморском регионе.

«Финансирование войны из-за того, кто именно будет контролировать Донбасс, не отвечает американским интересам. Донбасс не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам. Америке безразлично, кто контролирует этот регион. <…> Точно так же для США не имеет значения, кто контролирует Крым, и кто имеет доступ к Азовскому морю», — отметил он.

В ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по территории Украины. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что украинские системы противовоздушной обороны в ходе атаки не сбили ни одной баллистической ракеты «Искандер-М».