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08:10, 11 июля 2026Россия

В Минобороны России отчитались о групповых ударах высокоточным оружием по Украине

МО РФ: Российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по Украине

Фото: Globallookpress.com

В ночь на 11 июня российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по территории Украины. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки поражены предприятия военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении дронов.

Кроме того, удары были нанесены по портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, которая использовалась для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что российские войска 9-10 июля нанесли серию ударов по целям на Украине, которые используются Вооруженными силами страны (ВСУ).

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