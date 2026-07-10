ВС России атаковали объекты ВСУ под Днепром и Одессой, уничтожены пункты управления БПЛА

Российские войска за последние сутки нанесли серию ударов по целям на Украине, которые, как сообщается, используются Вооруженными силами страны (ВСУ).

В частности, Воздушно-космические и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Дроны «Герань» и «Гербера» также атаковали цели в Житомирской, Одесской, Полтавской, Николаевской и Черниговской областях.

Для удара по ряду целей использовались и авиабомбы, а также реактивная версия «Гераней». Кроме того, в Сумской области применялся барражирующий боеприпас «Ланцет».

Поражены множество АЗС и заводы

Известно о мощном взрыве в городе Самар Днепропетровской области. Появились кадры сильного пожара после удара БПЛА. Также известно о сильном пожаре в Одесской области на неназванном промышленном предприятии.

Поражены ряд АЗС. Так, о горящих заправках сообщали из Самарского района и Павлоградского районов Днепропетровской области, из Новомосковска. Еще ВС РФ нанесли удар беспилотником «Герань» по автозаправке в Краматорске, которая использовалась ВСУ, — есть видео удара. Он был произведен накануне вечером, на месте попадания начался пожар. Также после полуночи был нанесен удар «Геранью» в Днепропетровске по АЗС «Днепро Нефть», зафиксировано возгорание.

Появились и кадры пролета реактивной «Герани» в районе Сновска Черниговской области. На другом видео — горящая АЗС после удара FPV-дрона в Харькове.

Еще один удар был нанесен в Киевской области — на месте прилета виден столб дыма.

Telegram-канал Lost Armour составил анимированную схему ударов по территории Украины с утра 9 до утра 10 июля.

Армия России уничтожила больше сотни пунктов управления БПЛА

Помимо этого, ВС РФ за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ. Так, военные группировки «Запад» ударили по 45 пунктам управления БПЛА и станции Starlink. Начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев отметил, что войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили 29 антенн связи и БПЛА, поразили 23 пункта управления дронами, а также три блиндажа с солдатами ВСУ.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Одно из мест запуска БПЛА, у Доброполья в ДНР, поразили с помощью четырех дронов «Гербера сикер», сообщили в Минобороны России. Появились кадры удара — объективным контролем зафиксировано успешное поражение целей, добавили в ведомстве.