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16:32, 30 июля 2026 (обновлено: 16:36, 30 июля 2026)Бывший СССР

Алиев прибыл в страну ЕАЭС

Алиев прибыл в Киргизию для участия в саммите «Центральная Азия — Азербайджан»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Киргизию для участия в саммите «Центральная Азия — Азербайджан». О его визите в страну Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пишет агентство APA.

«В международном аэропорту Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата был сформирован почетный караул в честь главы государства», — сообщили журналисты.

Алиева у трапа самолета встретил президент Киргизии Садыр Жапаров вместе с супругой.

Неформальный саммит «Центральная Азия — Азербайджан» пройдет с 30 июля по 1 августа 2026 года в городе Чолпон-Ата. Формат ставит целью сближение стран региона и Баку в области торговли, транспорта, инвестиций и региональной безопасности. Подобные форматы проводятся с разными странами, в том числе с Россией, Китаем и Италией.

Ранее Ильхам Алиев посетил Германию для обсуждения поставок азербайджанского газа и развития транспортных коридоров в Европу. Тогда он подчеркнул, что Баку следует начать стратегический диалог с Берлином, чтобы вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

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