Алиев прибыл с визитом в страну НАТО

Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. О прибытии главы государства в страну Североатлантического альянса (НАТО) сообщает агентство APA в Telegram-канале.

В аэропорту Берлин-Бранденбург Алиева встретили официальные немецкие лица. Перед трапом самолета также был выстроен почетный караул.

Темы предстоящих переговоров Алиева в Берлине не раскрываются, однако издание Minval предполагает, что на повестку дня будут вынесены вопросы поставок азербайджанского газа на рынок ФРГ, а также развитие транспортных коридоров (например, Средний коридор, проходящий из Китая в Европу через Южный Кавказ в обход России).

О возможной встречи Алиева с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пока нет информации.

Ранее в Москве прошла встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Стороны по ее итогам подписали план консультаций между странами на 2026-2027 годы. Тогда Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, которая была подписана президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года.

Позже сообщалось о возможном визите Байрамова в Киев. Однако официально эта информация не подтверждалась, но и не опровергалась.