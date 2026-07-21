Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 21 июля 2026Бывший СССР

Алиев прибыл с визитом в страну НАТО

Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. О прибытии главы государства в страну Североатлантического альянса (НАТО) сообщает агентство APA в Telegram-канале.

В аэропорту Берлин-Бранденбург Алиева встретили официальные немецкие лица. Перед трапом самолета также был выстроен почетный караул.

Темы предстоящих переговоров Алиева в Берлине не раскрываются, однако издание Minval предполагает, что на повестку дня будут вынесены вопросы поставок азербайджанского газа на рынок ФРГ, а также развитие транспортных коридоров (например, Средний коридор, проходящий из Китая в Европу через Южный Кавказ в обход России).

О возможной встречи Алиева с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пока нет информации.

Материалы по теме:
«США используют Кавказ в своей игре» У Трампа есть особые планы на Армению и Азербайджан. Чем это угрожает России?
«США используют Кавказ в своей игре»У Трампа есть особые планы на Армению и Азербайджан. Чем это угрожает России?
11 августа 2025
«Этот регион важен для США» Что стоит за визитом Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению и зачем американцам «Маршрут Трампа»?
«Этот регион важен для США»Что стоит за визитом Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению и зачем американцам «Маршрут Трампа»?
13 февраля 2026

Ранее в Москве прошла встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Стороны по ее итогам подписали план консультаций между странами на 2026-2027 годы. Тогда Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, которая была подписана президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года.

Позже сообщалось о возможном визите Байрамова в Киев. Однако официально эта информация не подтверждалась, но и не опровергалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Губернатор обратился к жителям российского региона после попадания БПЛА в жилой дом
    Иран нанес удар по объектам США в трех странах Ближнего Востока
    Стали известны возможные сроки увольнения главкома ВСУ
    Секс-символ зимнего спорта раскрыла секрет идеальной фигуры
    Фермеры в Армении перекрыли трассу из-за проблем со сбытом урожая
    Москвичей призвали быть аккуратнее за рулем на фоне непогоды
    У победившей рак ведущей нашли неизлечимое заболевание
    Россиянка описала город в Японии словами «похож на Санкт-Петербург»
    Американская боксерша погибла в 26 лет
    Россиянин похитил у пенсионеров более 50 миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok