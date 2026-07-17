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13:31, 17 июля 2026Бывший СССР

Лавров рассказал о заключенном накануне СВО символически важном документе

Лавров: Заключенная с Азербайджаном накануне СВО декларация имеет символизм
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Декларация, заключенная с Азербайджаном 22 февраля 2022 года накануне начала Специальной военной операции (СВО), имеет важное символическое значение. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, заключение документа 22 числа 2022 года имеет символизм.

Лавров также подчеркнул, что Москва и Баку успешно решают проблемы двусторонних отношений, если таковые возникают между ними.

Ранее в Кремле прокомментировали высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в поддержку Киева. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, позиция Баку по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией. Но он подчеркнул, что Москва придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны отбрасывать тень на двусторонние отношения между странами.

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