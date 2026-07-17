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19:18, 17 июля 2026Бывший СССР

Глава МИД Азербайджана после встречи с Лавровым направится в Киев

Minval: Глава МИД Азербайджана Байрамов после визита в Россию отправится на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов после визита в Россию, где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отправится на Украину. Об этом сообщает Minval Politika со ссылкой на неназванные источники.

«Визит Байрамова не ограничится Россией. Глава азербайджанского МИД также отправится на Украину», — пишут журналисты.

Встреча Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова состоялась 17 июля в Москве. Стороны по ее итогам подписали план консультаций между странами на 2026-2027 годы.

Во время переговоров глава МИД России отметил, что отношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, которая была подписана президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года. По словам дипломата, подписание документа 22-го числа 2022 года имеет символическое значение.

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