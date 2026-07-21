Алиев заявил о новом уровне отношений со страной НАТО

Азербайджан стремится к началу стратегического диалога с Германией, что выведет отношения Баку и Берлина на новый уровень. Такое заявление сделал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его слова приводит Minval Politika в Telegram.
«Германия как ведущая страна Евросоюза усиливает влияние на Южном Кавказе», — приводит слова азербайджанского лидера издание.
Алиев также отметил, что азербайджано-германские отношения будут способствовать сотрудничеству, миру и стабильности в регионе. В ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем между странами был подписан документ о стратегическом партнерстве.
21 июля Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. В аэропорту Берлин-Бранденбург Алиева встретили официальные лица.