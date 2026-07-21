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15:25, 21 июля 2026Бывший СССР

Алиев заявил о новом уровне отношений со страной НАТО

Алиев: Баку стремится к началу стратегического диалога с Германией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Christian Mang / Reuters

Азербайджан стремится к началу стратегического диалога с Германией, что выведет отношения Баку и Берлина на новый уровень. Такое заявление сделал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его слова приводит Minval Politika в Telegram.

«Германия как ведущая страна Евросоюза усиливает влияние на Южном Кавказе», — приводит слова азербайджанского лидера издание.

Алиев также отметил, что азербайджано-германские отношения будут способствовать сотрудничеству, миру и стабильности в регионе. В ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем между странами был подписан документ о стратегическом партнерстве.

21 июля Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. В аэропорту Берлин-Бранденбург Алиева встретили официальные лица.

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