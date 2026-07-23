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22:06, 23 июля 2026 (обновлено: 22:15, 23 июля 2026)Мир

Министерство войны США объявило российские вузы угрозой нацбезопасности

Пентагон внес в черный список более 30 российских вузов и НИИ из-за угрозы нацбезопасности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Министерство войны Соединенных Штатов внесло 32 отечественных вуза и научно-исследовательских института в черный список, обозначив их как учреждения, подрывающие национальную безопасность страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот перечень вошли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Кроме того, речь идет о Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина и ряде других заведений высшего образования России.

Уточняется, что в общей сложности в списке оказались 130 научных и образовательных учреждений из Китая, Ирана и России. Данный шаг Пентагон объяснил политикой администрации США по противодействию передаче технологий странам, которые Вашингтон считает потенциальным риском для нацбезопасности.

В ведомстве рекомендовали американским исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, которые теперь есть в этом списке.

Между тем в феврале 2026 года Пентагон ни разу не упомянул Россию как угрозу в своем докладе. Целью сдерживания тогда он обозначал Китай. Глава ведомства Пит Хегсет определил сдерживание Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе как приоритетную задачу.

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