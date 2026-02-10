Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:43, 10 февраля 2026Мир

Пентагон ни разу не упомянул Россию как угрозу в новом докладе

Пентагон назвал целью сдерживания Китай, а не Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В новом докладе Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» Россия не указана как цель политики США по сдерживанию противников и конкурентов. Документ размещен на сайте военного ведомства, с ним ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«[Глава Пентагона Пит] Хегсет определил сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как приоритетную задачу и укрепил отношения и потенциал в регионе, чтобы подчеркнуть его стратегическое значение», — отмечается в тексте доклада об итогах первого года политики республиканской администрации.

При этом в тексте упоминаются также Иран и Венесуэла как приоритеты военной политики США. Россия не фигурирует в этом списке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не восторгаться из-за того, что президент США Дональд Трамп «поставил на место» страны Европы и украинского лидера Владимира Зеленского. Дипломат отметил, что Вашингтон также оказывает давление на Москву и использует нечестные инструменты политической борьбы.

