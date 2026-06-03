Священник назвал неожиданную причину переезда в Москву

Митрополит Амвросий: Россияне переезжают в Москву и Петербург из-за образа

Россияне переезжают из регионов в Москву и Санкт-Петербург не только из-за высоких зарплат, но и из-за привлекательного образа столиц. Об этом заявил Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии «Проекты социальной архитектуры. Создание точек роста территорий».

По словам митрополита, в Москву часто едут люди, желающие добиться успеха, а в Петербург — романтики. «Это говорит о том, что у городов есть образ, он уже сформирован, и этот образ работает. А вот есть ли у нас такой сильный и привлекательный образ России вне столиц? Не образ провинции, откуда кто-то не сумел уехать вовремя, а образ силы, достоинства, призвания?» — отметил священнослужитель.

Он добавил, что сейчас провинция начинает обрастать собственным образом, однако его необходимо развивать. Митрополит призвал встраивать образ героя провинции в книги, сериалы, фильмы, игры и другие формы медиа, чтобы привлечь больше людей. «Герой территории не должен жить только в памятниках и музее — если он не появляется в телефоне подростка, он проигрывает вымышленным героям из чужих миров», — заключил спикер.

Ранее специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по водным ресурсам Ретно Марсуди выступил на ПМЭФ и призвал ценить воду. Он заявил, что вопрос водных ресурсов необходимо рассматривать в приоритете.