ПМЭФ-2026. День первый

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15:08, 3 июня 2026Экономика

Священник назвал неожиданную причину переезда в Москву

Митрополит Амвросий: Россияне переезжают в Москву и Петербург из-за образа
Александра Качан (Редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россияне переезжают из регионов в Москву и Санкт-Петербург не только из-за высоких зарплат, но и из-за привлекательного образа столиц. Об этом заявил Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии «Проекты социальной архитектуры. Создание точек роста территорий».

По словам митрополита, в Москву часто едут люди, желающие добиться успеха, а в Петербург — романтики. «Это говорит о том, что у городов есть образ, он уже сформирован, и этот образ работает. А вот есть ли у нас такой сильный и привлекательный образ России вне столиц? Не образ провинции, откуда кто-то не сумел уехать вовремя, а образ силы, достоинства, призвания?» — отметил священнослужитель.

Он добавил, что сейчас провинция начинает обрастать собственным образом, однако его необходимо развивать. Митрополит призвал встраивать образ героя провинции в книги, сериалы, фильмы, игры и другие формы медиа, чтобы привлечь больше людей. «Герой территории не должен жить только в памятниках и музее — если он не появляется в телефоне подростка, он проигрывает вымышленным героям из чужих миров», — заключил спикер.

Ранее специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по водным ресурсам Ретно Марсуди выступил на ПМЭФ и призвал ценить воду. Он заявил, что вопрос водных ресурсов необходимо рассматривать в приоритете.

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