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15:06, 3 июня 2026Спорт

Журова объяснила невозможность присвоения Сафонову звания заслуженного мастера спорта

Журова заявила, что для получения звания ЗМС Сафонов должен внести вклад в сборную России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила невозможность присвоения российскому голкиперу Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) за вторую победу в Лиге чемпионов. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что Сафонов вносит вклад во французский спорт, а для получения звания ЗМС достижение должно быть за сборную России. «Единственное, Матвей продвигает идею о том, что в России футбол существует. За это он может получить Орден Дружбы», — подчеркнула она.

30 мая ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. Сафонов провел на поле всю встречу.

Сафонов стал первым россиянином в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Кроме того, он стал единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.

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