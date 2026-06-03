Журова заявила, что для получения звания ЗМС Сафонов должен внести вклад в сборную России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила невозможность присвоения российскому голкиперу Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) за вторую победу в Лиге чемпионов. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что Сафонов вносит вклад во французский спорт, а для получения звания ЗМС достижение должно быть за сборную России. «Единственное, Матвей продвигает идею о том, что в России футбол существует. За это он может получить Орден Дружбы», — подчеркнула она.

30 мая ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. Сафонов провел на поле всю встречу.

Сафонов стал первым россиянином в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Кроме того, он стал единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.

