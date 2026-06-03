ПМЭФ-2026. День первый

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15:03, 3 июня 2026Путешествия

В новых российских самолетах появится Wi-Fi

Глава ОАК: В новых российских самолетах появится Wi-Fi
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что в новых российских самолетах появится доступ Wi-Fi на отечественном оборудовании. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Более того, конструкция этих лайнеров допускает установку бортовых систем развлечения, поделился он в преддверии ПМЭФ-2026. «Наши самолеты должны обладать самыми современными возможностями», — добавил Бадеха.

Ранее московский суд признал незаконными требования «Победы» к размерам ручной клади. Специалисты установили, что лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов.

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