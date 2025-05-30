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19:14, 30 мая 2025Путешествия

Требования российской авиакомпании к ручной клади признали незаконными

Суд признал незаконными требования «Победы» к размерам ручной клади
Алина Черненко

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Щербинский районный суд Москвы признал незаконными требования российской авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России.

Уточняется, что проверку по просьбе ведомства проводила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Специалисты установили, что лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади.

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Так, ее размеры были сокращены до ширины четырех сантиметров, что не позволяло пассажирам провозить их вещи. В Генпрокуратуре отметили, что тем самым «Победа» умышленно создала заведомо неприемлемые условия для перевозки предметов, размеры которых по закону не подлежат ограничению. В их числе — портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и другие.

В декабре 2024 года пассажирка «Победы» выкупила почти весь багажный отсек самолета для перевозки в Москву коробок с одеждой из Дубая. Из-за этого прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов путешественники не дождались своего багажа в аэропорту Внуково.

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