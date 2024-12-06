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17:16, 6 декабря 2024Путешествия

Летевшая в Москву пассажирка выкупила весь багажный отсек для коробок с одеждой из Дубая

Летевшая из Дубая в Москву пассажирка выкупила багажный отсек для своей одежды
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пассажирка российской авиакомпании «Победа» выкупила почти весь багажный отсек самолета для перевозки в Москву коробок с одеждой из Дубая. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) путешественники не дождались своего багажа в аэропорту Внуково. Вместо их чемоданов на ленте оказались огромные коробки, внутри которых лежали брендовые одежда, обувь и аксессуары.

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Как пишет Telegram-канал, перевозчик оставил вещи других пассажиров в ОАЭ, и им пришлось ждать свои сумки более 16 часов. Некоторые недовольные клиенты несколько часов оформляли документы на утерянный багаж.

Один из подписчиков канала рассказал, что выкупившая багажное отделение пассажирка — известная личность. Во Внуково она получила только 50 коробок с одеждой, еще 137 до Москвы не довезли.

В июле пассажир самолета спрятал в багаже 830 тысяч долларов (73,3 миллиона рублей) и попался в аэропорту из-за служебной собаки. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

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