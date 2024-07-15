Пассажир самолета спрятал в багаже 830 тысяч долларов и попался из-за служебной собаки

DM: пассажир самолета спрятал в багаже 830 тысяч долларов и попался в Квинсленде

Пассажир самолета спрятал в багаже 830 тысяч долларов (73,3 миллиона рублей) и попался в аэропорту из-за служебной собаки. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Уточняется, что 34-летнего мужчину остановили в аэропорту Голд-Кост в Квинсленде. Он собирался вылететь в Милдьюру, однако собака службы безопасности воздушной гавани нашла крупную сумму у него в сумке. Полицейские установили, что сотни тысяч долларов были добыты незаконным путем. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее в аэропорту Майами другой пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Мужчина спрятал двух маленьких рептилий в чехле для солнцезащитных очков.