Пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк

CBS News: пассажир в Майами попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк

В международном аэропорту Майами пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Об этом пишет CBS News.

По данным источника, мужчину с небольшой сумкой с рептилиями задержали сотрудники Управления транспортной безопасности. Чиновники отметили, что путешественник спрятал ее в штанах.

Змей конфисковали и передали государственному агентству, занимающемуся охраной дикой природы Флориды, уточняет издание.

В январе 2023 года пассажирка самолета попыталась взять на борт судна метрового удава, положив его в ручную кладь. Женщина призналась, что рептилия нужна ей для эмоциональной поддержки.

